پیکر حاجیه خانم صغری نعمتی، مادر شهیدان حامد، محمود و صاحب نعمتی امروز عصر در کرج تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر حاجیه خانم صغری نعمتی، مادر شهیدان حامد، محمود و صاحب نعمتی امروز عصر در کرج تشییع می‌شود.

پیکر این مادر شهدا، امروز عصر ساعت ۱۷ از مقابل مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) واقع در خیابان شهید صدوقی کرج تشییع و پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) کرج و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

صاحب نعمتی متولد ۲۹ آذر ۱۳۳۴ بود که ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در خونین‌شهر به فیض عظیم شهادت نائل آمد. همچنین حامد نعمتی و محمود نعمتی، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۴۸ به ترتیب در ۲۲ آبان ۱۳۶۲ و ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه فکه و در عملیات‌های دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

همچنین مراسم سوم و هفتم این مادر شهیدان فردا پنجشنبه یکم مرداد از ساعت ۱۸ در همان مسجد برگزار می‌شود.