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کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان استان امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف تا نیمه ابری است اما در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان با افزایش ابر، رگبار و رعد برق و وزش باد پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه آسمان استان امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف تا نیمه ابری است گفت: در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان با افزایش ابر، رگبار و رعد برق و وزش باد همراه خواهد بود.
حمیدی با اشاره به اینکه طی این مدت برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است افزود: آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها،ریزش سنگ از ارتفاعات و اختلال در تردد جادههای کوهستانی، همچنین خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان از مهمترین پیامدهای این سامانه بارشی است.
وی به شهروندان، گردشگران تاکید کرد از هرگونه اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در این دو روز به شدت خطرآفرین است .
حمیدی گفت: آسمان استان جمعه صاف تا نیمه ابری با افزایش دما همراه خواهد بود، اما در ارتفاعات نیمه غربی در ساعات بعدازظهر و شب با رگبار و رعدو برق پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: از شنبه تا اواسط هفته آینده جو استان پایدار با افزایش دما پیش بینی میشود.
حمیدی افزود: دیروز قراخیل قائمشهر و گلوگاه با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته وی دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.