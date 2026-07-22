به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دکتر محسن رعنایی در مراسم اعزام این تیم‌ها گفت: تیم اعزامی متشکل از ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس مجهز و ۱۰ نفر از نیرو‌های مجرب و متخصص فوریت‌های پزشکی است.

وی افزود: این اقدام با هدف حمایت از پیاده‌روی اربعین حسینی و تامین امنیت سلامت زائران انجام می‌شود.

رعنایی با تاکید بر اهمیت عملیات امدادرسانی در ایام اربعین، گفت: این تیم‌ها با بهره‌گیری از تجهیزات کامل و با تکیه بر تجربه بالای نیرو‌های حاضر، آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در مسیر‌های پرتردد و محل تجمع زائران هستند.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر میان تیم‌های اعزامی و سایر واحد‌های اورژانس کشور در سراسر میهن، از ارکان اصلی موفقیت در ارائه خدمات سلامت در این ایام باشکوه است.

وی همچنین تصریح کرد: جدای از تیم‌های تخصصی اورژانس، ۱۲۰ نیروی بهداشتی و درمانی دیگر نیز به منظور تقویت شبکه سلامت در مسیر‌های زائرین اعزام شده‌اند.

رعنایی افزود: این نیرو‌ها با همکاری سازمان هلال احمر، خدمات امدادی و درمانی خود را در نقاط مختلف ارائه خواهند کرد.