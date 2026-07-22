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هوای کلانشهر اصفهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست منطقه اصفهان شاخص هوای این کلانشهر با میانگین ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه همچنین در ایستگاههای ۲۵ آبان با عدد ۱۳۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۲، دانشگاه صنعتی ۱۴۹، علومپزشکی اصفهان ۱۳۳، رهنان ۱۳۵، زینبیه ۱۱۵، سپاهانشهر ۱۴۶، فرشادی و ولدان ۱۳۹، فیض ۱۲۸، کاوه و کردآباد ۱۴۴ و میرزا طاهر ۱۴۵ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا در ایستگاههای رودکی با عدد ۴۰۰ و محور شرق اصفهان (قهاب) ۳۸۷ AQI وضعیت خطرناک و پارک زمرم با عدد ۹۷ قابل قبول را نشان میدهد.
هواشناسی استان همچنین اعلام کرد: شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان تا پنج روز آینده ادامه دارد و برای شدت وزش باد و احتمال وقوع توفانهای لحظهای و نفوذ توده گردوخاک و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا در این مناطق در ۲۴ ساعت پیش رو هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.