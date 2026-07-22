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ستاد ملی مدیریت گرد و غبار، احیای محدوده تالابی صالحیه و اللهآباد را راهکار اصلی مقابله با کانونهای بحرانی گرد و غبار در تهران و کرج دانست.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار، با اشاره به وضعیت بحرانی کانونهای گرد و غبار در کلانشهرها، تأکید کرد: تمرکز اصلی این ستاد بر احیای محدوده تالابی صالحیه و اللهآباد است و احیای این منطقه میتواند بخش بزرگی از گرد و غبار کرج و غرب تهران را از بین ببرد.
رایگانی با تبیین علت بحران در این منطقه، افزود: محدوده دشت سیلابی بین نظرآباد تا اشتهارد که به عنوان تالاب صالحیه شناخته میشود، به دلیل زهکشی شدن کانالها و کاهش رسیدن آب به مرکز، به یک کانون بحرانی تبدیل شده است.
او در ادامه با تشریح پیچیدگیهای هواشناسی تهران، افزود: تجمع گرد و غبار در پایتخت ناشی از برخورد سه جریان هوای مختلف در شبهاست؛ جریانی که از سمت غرب (تالاب صالحیه)، جریانی از جنوب (گذری از معادن و زمینهای کشاورزی ری) و جریان دیگری از سمت جنوبشرق (کانون سمنان) وارد تهران میشود.
رایگانی، تاکید کرد: پستی و بلندیهای اطراف تهران و وجود ارتفاعات در شمال و شرق، مانع خروج این جریانات شده و باعث تجمع و تشدید آلودگی در پایتخت میگردد.
دبیر ستاد ملی مدیریت گرد و غبار همچنین به اجرای برنامههای کشاورزی حفاظتی در جنوب تهران اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، در نظر داریم با ارائه مشوق به کشاورزان، مانع از سوزاندن بقایای محصولات پس از برداشت اول شویم.
او افزود کشاورزی حفاظتی با باقی ماندن بخشی از محصول روی زمین، علاوه بر افزایش رطوبت و حاصلخیزی خاک، از تبدیل اراضی کشاورزی به کانون گرد و خاک جلوگیری میکند.
رایگانی در پایان با اشاره به نقشههای تولید شده از کانونهای گرد و غبار، اظهار داشت که این نقشهها برای تمامی استانها ارسال شده تا مقامات استانی با استفاده از ظرفیتها و اعتبارات خود، اقدامات لازم را برای کنترل کانونهای بحرانی انجام دهند.