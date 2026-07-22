قیمت عادلانه و کیفیت مناسب؛
بازرسی از ۲۳۹ واحد صنفی و تشکیل ۶۰ پرونده تخلف در رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در شهرستان اراک
در مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، در پنج روز کاری و با رویکرد محلهمحور از ۲۳۹ واحد صنفی در سطح شهرستان اراک بازرسی و ۶۰ پرونده تخلف تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان اراک گفت: مرحله دوم رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها با رویکرد محلهمحور، به ریاست فرماندار شهرستان اراک و با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی، در پنج روز کاری در سطح شهرستان برگزار شد.
عبدالرضا حاجعلیبیگی افزود: در این رزمایش، ۸ اکیپ مشترک بازرسی بهصورت مستمر در سطح محلات مختلف شهر حضور یافتند و در مجموع از ۲۳۹ واحد صنفی و خدماتی بازدید کردند که حاصل آن تشکیل ۶۰ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف بود.
در نخستین روز اجرای رزمایش، افزون بر بازرسی از ۴۰ واحد صنفی، دو واحد تولید محصولات لبنی با حضور دوربین صدا و سیمای استان مورد بازرسی قرار گرفت و قیمت و نحوه عرضه محصولات آنها بررسی شد.
در روز دوم نیز ضمن بازرسی از ۴۴ واحد صنفی و تشکیل ۱۶ پرونده تخلف، گزارشی از روند اجرای رزمایش از طریق مصاحبه با صدا و سیما اطلاعرسانی شد.
روزهای بعدی رزمایش با تمرکز بر محلات مختلف از جمله شهرک فاطمیه، حافظیه، شهرک معلم، شهرک مشاور، خیابان قیام، نواب، فاز دو شهید بهشتی، ترهبار قدیم، بلوار قدس، خیابان هپکو، طالقانی، رودکی، کرهرود، شهدای صفری، جهانپناه و شهدای دولت ادامه یافت و نظارتهای میدانی بهصورت هدفمند انجام شد.
در آخرین روز اجرای طرح نیز علاوه بر بازرسی از ۴۴ واحد صنفی و تشکیل ۱۱ پرونده تخلف، برای یک واحد صنفی گرانفروش پلاکارد نصب شد تا ضمن برخورد قانونی، جنبه بازدارندگی و آگاهیبخشی عمومی نیز تقویت شود.
او با تأکید بر استمرار نظارتهای میدانی و محلهمحور، گفت: هدف از اجرای این رزمایش، صیانت از حقوق شهروندان، حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی قانونمدار، جلوگیری از گرانفروشی و ایجاد آرامش، شفافیت و عدالت در بازار است.
حاج علی بیگی افزود: نظارت بر بازار محدود به اجرای رزمایش نیست و با همکاری دستگاههای عضو، این روند بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شهروندان از خدمات و کالاها با قیمت عادلانه و کیفیت مناسب بهرهمند شوند.