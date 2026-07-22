به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون نرم‌افزارسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت:سامانه یکپارچه نگهداری و تعمیرات با هدف ایجاد یک بستر جامع برای مدیریت دارایی‌ها و تجهیزات، ثبت و مدیریت درخواست‌های تعمیراتی، برنامه‌ریزی سرویس‌های دوره‌ای، پایش عملکرد تجهیزات و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سوابق نگهداری و تعمیرات طراحی و اجرا شده است.

محسن توانگر افزود: این سامانه امکان برنامه‌ریزی، ثبت، پیگیری، ارزیابی و بهینه‌سازی فعالیت‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات را در یک بستر یکپارچه فراهم می‌کند و فرآیند‌هایی همچون ثبت و مدیریت سفارش‌کار، برنامه‌ریزی تعمیرات، کنترل موجودی اقلام و قطعات، ثبت سوابق تجهیزات و تهیه گزار‌شهای مدیریتی را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری مؤثر در حوزه نگهداری و تعمیرات نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز است، ادامه داد: اجرای برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه در سامانه می‌تواند به افزایش عمر مفید دارایی‌ها و تجهیزات، کاهش زمان توقف تجهیزات، کاهش هزینه‌های تعمیرات و پیشگیری از خرابی‌های ناگهانی کمک کند و زمینه مدیریت اثربخش‌تر دارایی‌های شهرداری را فراهم کند.

توانگر گفت: اجرای این مرحله، فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد سامانه، شناسایی نیاز‌های عملیاتی و دریافت بازخورد کاربران فراهم می‌کند تا پس از اعمال اصلاحات و بهینه‌سازی‌های لازم، شرایط استقرار کامل سامانه فراهم شود.

وی افزود: در ادامه مسیر حوزه‌هایی از جمله نت بزرگراهی، پایش آلودگی هوا، خدمات شهری، حوزه‌های فرهنگی و فرهنگسراها، آتش‌نشانی، پسماند و خدمات موتوری می‌توانند از ظرفیت‌های این سامانه بهره‌مند شوند.