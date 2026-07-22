به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی ارتش، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی و بیست و دومین مرحله عملیات صاعقه، از بامداد امروز «انبار تجهیزات» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف حملات پهپادی قرار داد.

همچنین در ادامه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین» ارتش کودک‌کش و جنایت‌کار آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را، آماج حملات خود قرار دادند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تقدیم این مرحله از عملیات به مردم قهرمان و مقاوم جنوب پرافتخار ایران تاکید کرد؛ رزمندگان ارتش با پشتوانه حمایت‌های مردم عزیز و با تجدید عهد با روح بلند امام و فرمانده شهید خود، تا پیروزی نهایی محکم و استوار ایستاده‌اند.