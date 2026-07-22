بازار مصالح ساختمانی امروز (۳۱ تیر ۱۴۰۵) با ثبات نسبی همراه بود؛ به‌طوری‌که قیمت سیمان عمده بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته باقی ماند و در بازار مقاطع فولادی برخی انواع میلگرد و تیرآهن کاهش قیمت را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ فعالیت خود را در فضایی آرام آغاز کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سیمان (تیپ ۲) در مقایسه با روز گذشته تغییری نداشته و معاملات این بازار همچنان در مسیر ثبات دنبال می‌شود.

در بازار سیمان، سیمان پاکتی تهران(عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک با ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با ۲۸۹ هزار تومان معامله می‌شوند.

در بازار فولاد نیز روند کلی معاملات با ثبات همراه بود، اما برخی محصولات کاهش قیمت را ثبت کردند.

در بخش تیرآهن، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با کاهش هزار تومانی به ۹۶ هزار و ۳۳۰ تومان رسید. تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۷۵ هزار و ۴۱۳ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با نرخ ۸۵ هزار و ۷۸۰ تومان معامله شدند.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب برخلاف روند بازار با افزایش هزار تومانی، به ۷۷ هزار و ۶۴ تومان رسید.

بازار میلگرد نیز پس از چند روز رشد قیمت، امروز به سمت آرامش نسبی حرکت کرد و کاهش نرخ در برخی محصولات به ثبت رسید. میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با افت هزار تومانی به ۶۴ هزار و ۴۰۴ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با کاهش هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۴ هزار و ۲۲۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن با افت ۲ هزار تومانی به ۶۶ هزار و ۹۷۲ تومان رسید.

همچنین میلگرد ۱۰ ساده A۱ نوین متین با قیمت ۶۵ هزار و ۶۸۸ تومان در بازار عرضه شد.