نمایندگان ولی فقیه و جمعی از علمای شیعه و اهل سنت چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای به ندای رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت لبیک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن بیاینه به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمینیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ (سوره مبارکه محمد، آیه ۷)

محضر مبارک ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامیحضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

سلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

پیام حیات‌بخش، امیدآفرین و سراسر صلابت حضرتعالی در پی حماسه عظیم بدرقه «آقای شهید ایران» و التفات ویژه به غیرت و رشادت مردمان شجاع خطه جنوب، موجب مباهات و قوت قلب فرزندان و سربازان شما در سراسر نوار مرزی و ساحلی جنوب ایران اسلامی گردید.

ما علمای شیعه و اهل سنت استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و علمای شیعه استان خوزستان به نمایندگی از مردمان غیور این دیار، دوشادوش یکدیگر و در صفوفی به هم پیوسته (کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوص)، اعلام می‌داریم که خطه جنوب، تجلی‌گاه عینی «امت واحده اسلامی» و سنگر تسخیرناپذیر مقاومت است. خون‌های در هم آمیخته فرزندان شیعه و سنی این آب‌وخاک در طول تاریخ انقلاب، درخت تناور ایستادگی را چنان آبیاری کرده است که هیچ حربه‌ای از سوی جریان نفاق و استکبار نخواهد توانست کمترین خللی در این انسجام و برادری و وحدت عمومی در سایه ولایت (رُحَماءُ بَینَهُم) ایجاد نماید.

همان‌گونه که در پیام حکیمانه و مقتدرانه خویش بشارت دادید، دشمن آمریکایی و هم‌پیمانان آن باید بدانند که در صورت هرگونه جنگ‌افروزی و تکرار خطا‌های محاسباتی، با طوفانی از قهر الهی و اراده‌های پولادین در این خطه مواجه خواهند شد. کرانه‌های خلیج نیلگون فارس، دریای مکران و جای‌جای خاک زرخیز جنوب، آوردگاه دائمی (أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّار) و گورستان آرزو‌های شوم استکبار جهانی است. ما به پشتوانه ایمان مردم سلحشورمان، عهد می‌بندیم که در برابر هرگونه تعدی، درس‌ها و عبرت‌هایی فراموش‌نشدنی و ضرباتی کوبنده‌تر از پیش بر پیکره فرسوده استکبار جهانی وارد سازیم تا طعم تلخ هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر را با تمام وجود بچشند.

در پایان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و امام شهید وشهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای اخیر طریق خدمت و مقاومت، آمادگی کامل، بیعت خدشه‌ناپذیر و گوش‌به‌فرمان بودن خود و آحاد مردم غیور جنوب را برای اجرای فرامین آن رهبر فرزانه تا پای جان اعلام می‌داریم. دعای خیر این سربازان فداکار، همواره بدرقه راه پرفروغ شما در سکانداری کشتی امت اسلام خواهد بود.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ نمایندگان ولی فقیه و جمعی از علمای استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان