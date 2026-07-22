به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: از آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون ۱۰۰ هزار و ۸۲۱ تن گندم به ارزش ۴۹ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: تنها در روز ۳۰ تیرماه امسال، هزار و هشت تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: تاکنون یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

یزدانی با بیان اینکه ۲۶ مرکز خرید تضمینی در استان فعال است، افزود: تاکنون هفت هزار و ۷۶۷ کشاورز محصول خود را به این مراکز تحویل داده‌اند.

وی ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم در خراسان شمالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته که نشان دهنده رشد قابل توجه تولید و تحویل محصول به مراکز خرید است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز گفت: مطالبات مربوط به گندم‌های تحویلی تا ۲۵ خردادماه، معادل ۴۰ درصد از کل مطالبات هر کشاورز، پرداخت شده و روند پرداخت باقی مانده مطالبات نیزبا تامین اعتبار ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه امسال قیمت خرید تضیمنی هر کیلوگرم از محصول گندمکاران ۴۹۵ هزار ریال تعیین شده است از کشاورزان خواست حصول خود را به نزدیک‌ترین مرکز خرید تضمینی تحویل دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ظرفیت مراکز خرید گندم در استان به حدود ۳۰۰ هزار تن می‌رسد که این میزان بیش از ۲ برابر نیاز مصرف داخلی استان است و نقش مهمی در ذخیره‌سازی و پایداری امنیت غذایی دارد.

یزدانی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و ذخیره‌سازی شود، اظهار کرد: روند خرید تا پایان شهریورماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.