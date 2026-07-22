رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به آغاز ارائه خدمات ویژه اربعین حسینی گفت: از ابتدای تیر سال جاری تاکنون ۶ هزار گذرنامه زیارتی و ۸۰۰ گذرنامه عادی برای متقاضیان در استان صادر شده است.

سرهنگ سبزه کار گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، اداره مهاجرت و گذرنامه با تشکیل تیم‌های تخصصی و استقرار میز خدمت، آماده ارائه خدمات و رفع مشکلات مربوط به صدور گذرنامه زائران اربعین حسینی است.

وی با تأکید بر اینکه تمامی زائران برای خروج از کشور باید گذرنامه معتبر داشته باشند، افزود: همه افراد، حتی نوزادان، برای سفر زیارتی اربعین نیازمند گذرنامه هستند و تفاوتی ندارد که گذرنامه عادی یا زیارتی باشد.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه خراسان جنوبی با بیان اینکه اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه باشد، گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین، شهروندان هرچه سریع‌تر اعتبار گذرنامه خود را بررسی کنند و در صورت نیاز، از طریق سامانه «پلیس من» یا دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (سخا) نسبت به ثبت درخواست صدور یا تمدید گذرنامه اقدام کنند.

سرهنگ سبزه کار با اشاره به آمار صدور گذرنامه در استان گفت: از ابتدای تیر تاکنون حدود ۶ هزار گذرنامه زیارتی و ۸۰۰ گذرنامه عادی در خراسان جنوبی صادر شده و روند ارائه خدمات همچنان ادامه دارد.

وی گفت: اعتبار گذرنامه‌های عادی و زیارتی هر دو پنج سال است و هزینه صدور گذرنامه زیارتی در سال جاری ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده که در بازه زمانی اربعین با تخفیف، مبلغ ۲۲۵ هزار تومان از متقاضیان دریافت می‌شود.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه خراسان جنوبی درخصوص زمان صدور گذرنامه نیز گفت: پس از ثبت درخواست در سامانه «پلیس من»، فرآیند چاپ گذرنامه در تهران بین دو تا پنج روز زمان می‌برد و پس از آن نیز از طریق شرکت پست، معمولاً طی یک تا دو روز به نشانی متقاضی ارسال می‌شود.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و در کمتر از یک دقیقه، درخواست خود را از منزل یا محل کار ثبت کرده و گذرنامه را در همان نشانی دریافت کنند.

سرهنگ سبزه کار افزود: افرادی که بیش از پنج روز از ثبت درخواست آنها گذشته، اما هنوز گذرنامه خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند به اداره مهاجرت و گذرنامه مراجعه کنند تا در صورت وجود مغایرت اطلاعات، تصاویر یا مشکلات مرتبط با ثبت احوال، موضوع توسط کارشناسان بررسی و رفع شود.

وی با اشاره به برخی استثنا‌ها در فرآیند ثبت درخواست افزود: کارکنان نیرو‌های مسلح و همچنین بانوانی که همسر آنان فوت کرده یا از همسر خود جدا شده‌اند، امکان ثبت درخواست به‌صورت اینترنتی را ندارند و باید به‌صورت حضوری به اداره مهاجرت و گذرنامه مراجعه کنند.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی تأکید کرد: همکاران این اداره در طول ایام اربعین آماده پاسخگویی به شهروندان و رفع مشکلات احتمالی آنان هستند تا زائران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کرده و بدون دغدغه عازم سفر معنوی اربعین حسینی شوند.