به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با تلاش سربازان گمنان امام زمان (عج) محموله بزرگ مواد مخدر در گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.



این محموله شامل ۲۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه بود که در داخل بار صادراتی گلدان‌های فایبرگلاس از یک دستگاه کامیون ترک کشف و ضبط شد.



قاچاقچیان قصد داشتند این محموله بزرگ را که از شهر‌های عمقی کشورمان به صورت محرمانه جاسازی و بارگیری شده بود به کشور ترکیه حمل نمایند.

در این ارتباط یک نفر راننده تبعه کشور ترکیه دستگیر و کامیون هم توقیف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدرشیشه از داخل کالای صادراتی در گمرک بازرگان ماکو کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدرشیشه از داخل کالای صادراتی در گمرک بازرگان ماکو کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدرشیشه از داخل کالای صادراتی در گمرک بازرگان ماکو کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدرشیشه از داخل کالای صادراتی در گمرک بازرگان ماکو کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدرشیشه از داخل کالای صادراتی در گمرک بازرگان ماکو کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدرشیشه از داخل کالای صادراتی در گمرک بازرگان ماکو