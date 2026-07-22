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با تلاش سربازان گمنان امام زمان (عج) محموله ۲۰۰ کیلو گرمی ماده مخدر شیشه در گمرک بازرگان ماکو کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با تلاش سربازان گمنان امام زمان (عج) محموله بزرگ مواد مخدر در گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.
این محموله شامل ۲۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه بود که در داخل بار صادراتی گلدانهای فایبرگلاس از یک دستگاه کامیون ترک کشف و ضبط شد.
قاچاقچیان قصد داشتند این محموله بزرگ را که از شهرهای عمقی کشورمان به صورت محرمانه جاسازی و بارگیری شده بود به کشور ترکیه حمل نمایند.
در این ارتباط یک نفر راننده تبعه کشور ترکیه دستگیر و کامیون هم توقیف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.