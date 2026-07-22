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بورس کالای ایران امروز ۳۱ تیر میزبان عرضه ۵۱۹ هزار و ۶۵۹ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۹۱ هزار و ۷۰۵ تن محصول در تالار صنعتی روی تابلو میرود. این محصولات شامل ۷۱ هزار و ۲۰۰ تن میلگرد، ۱۹ هزار و ۹۶۰ تن ورق فولادی، ۴۷۵ تن سیم و مفتول مسی و ۷۰ تن ریل میشود.
تالار صادراتی پذیرای عرضه ۳۸۷ هزار و ۲۹۸ تن محصول این است. ۱۳۰ هزار و ۳۷۵ تن سیمان، ۶۲ هزار تن سنگ آهن، ۶۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۴۲ هزار و ۶۳۸ تن قیر، ۴۰ هزار تن مواد معدنی، ۳۵ هزار تن کلینکر، ۴ هزار تن مس، ۱۰۰ تن محصول شیمیایی، ۱۰۰ تن مولیبدن و ۸۵ عایق رطوبتی این عرضهها را تشکیل میدهند.
تالار پتروشیمی میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۷۶۷ تن محصول پلیمری و شیمیایی است.
در تالار حراج باز ۳ هزار و ۴۷۷ تن محصول شیمیایی عرضه میشود.
در تالار فرعی ۲۰ هزار و ۳۱۱ تن محصول بر روی تابلو میرود و تالار فرآوردههای نفتی ۱۰۰ تن قیر را عرضه میکند.