به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۹۱ هزار و ۷۰۵ تن محصول در تالار صنعتی روی تابلو می‌رود. این محصولات شامل ۷۱ هزار و ۲۰۰ تن میلگرد، ۱۹ هزار و ۹۶۰ تن ورق فولادی، ۴۷۵ تن سیم و مفتول مسی و ۷۰ تن ریل می‌شود.

تالار صادراتی پذیرای عرضه ۳۸۷ هزار و ۲۹۸ تن محصول این است. ۱۳۰ هزار و ۳۷۵ تن سیمان، ۶۲ هزار تن سنگ آهن، ۶۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۴۲ هزار و ۶۳۸ تن قیر، ۴۰ هزار تن مواد معدنی، ۳۵ هزار تن کلینکر، ۴ هزار تن مس، ۱۰۰ تن محصول شیمیایی، ۱۰۰ تن مولیبدن و ۸۵ عایق رطوبتی این عرضه‌ها را تشکیل می‌دهند.

تالار پتروشیمی میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۷۶۷ تن محصول پلیمری و شیمیایی است.

در تالار حراج باز ۳ هزار و ۴۷۷ تن محصول شیمیایی عرضه می‌شود.

در تالار فرعی ۲۰ هزار و ۳۱۱ تن محصول بر روی تابلو می‌رود و تالار فرآورده‌های نفتی ۱۰۰ تن قیر را عرضه می‌کند.