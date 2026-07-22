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تاکنون بیش از ۹۴ هزار نفر اصفهانی برای تشرف به پیادهروی اربعین حسینی با مراجعه به سامانه سماح، آمادگی خود را برای حضور در این راهپیمایی عظیم ثبت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تا روز ۳۰ تیر ۱۴۰۵ بیش از ۹۴ هزار نفر برای پیاده روی سفر اربعین حسینی از استان اصفهان در سامانه سماح ثبت نام کردهاند که بیش از ۸ درصد کل ثبت نام کنندگان کشور را شامل میشود.
مدیر حج و زیارت استان اصفهان در نشست خبری ستاد اربعین گفت: زائران اربعین برای حضور در این مراسم و راه پیمایی بزرگ و بین المللی حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند.
حجت الاسلام حسین اژدری با بیان اینکه زائران اربعین برای ایمنی بیشتر و بهتر حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند گفت: زائران با ثبت نام در این سامانه خود را بیمه میکنند و در صورت مشکل و حادثه میتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
حجت الاسلام اژدری در ادامه افزود: حوادث و اتفاقات در هر سفری ممکن است رخ دهد و در صورتی که زائران اربعین در سامانه سماح ثبت نام نکرده باشند متاسفانه دچار مشکل خواهند شد و نمیتوانند از مزایای بیمه اربعین بهرهمند شوند.
حجت الاسلام اژدری در ادامه گفت: تا امروز کوچکترین ثبت نامی برای زیارت اربعین امسال در سامانه سماح یک نوزاد ۱۸ روزه است و مسنترین زائر ثبت نامی هم یک مرد ۱۱۰ ساله است که نشان از ارادت همه مردم ایران از کوچک بود بزرگ در راه سرور و سالار شهیدان است.
مدیر حج و زیارت استان اصفهان در ادامه افزود: زائران با ثبت نام در سامانه سماح حتما نرم افزار همراه اربعین را در گوشیهای همراه خود نصب کنند و مرز خروج و ورود خود و همچنین نوع وسیله تردد تا مرز و پس از آن را مشخص میکنند موضوعی که باعث میشود آمار دقیق شرکت کنندگان در این مراسم مشخصتر باشد و خدمت رسانی را به زائران اربعین حسینی هم برای مسئولان عراقی و ایرانی هموارتر خواهد کرد.
مدیر حج و زیارت استان اصفهان در ادامه افزود: هزینه ثبت نام در سامانه سماح مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است و زائران میتوانند از خدمات آن تا مبلغ ۲۵ میلیارد ریال خدایی نکرده در صورت بروز حادثه از آن استفاده کنند موضوعی که سبب ایمنی و راحتی خاطر زائران خواهد شد.
وی در ادامه گفت: زائران اربعین حسینی حتما یک شماره همراه ضروری که پاسخگو باشد را در سامانه ثبت کنند و حتما یک شماره همراه را در اختیار کودکان قرار دهند تا در صورت احتمال وقوع حادثه در دسترس باشند.
حجت الاسلام حسین اژدری گفت: به زائران پس از نهایی شدن ثبت نام یک کد QR داده خواهد شد که لازم است آن را حتما روی گوشی همراه خود یا کوله پشتی یا یکی از وسایل خود نصب کنند تا در مواقع ضروری و اضطرار بتوان مشخصات ثبت نام کننده را به راحتی شناسایی شود.
در حال حاضر تعداد ثبت نامیهای اربعین حسینی در استان اصفهان تا امروز نزدیک به ۹۴ هزار نفر بوده است که پس از تهران، خراسان رضوی و خوستان در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: این تعداد زائر اصفهان از طریق سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ نام نویسی کردهاند.
حجت الاسلام حسین اژدری افزود: زائران برای شرکت درهمایش جهانی پیاده روی اربعین حسینی میتوانند تا روز اربعین به این سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.
وی گفت: همچنین در ایام اربعین حسینی در مجموع بیش از سه هزار موکب از جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق اعزام میشوند که از این تعداد بیش از ۱۸۰ موکب متعلق به استان اصفهان است و این مواکب در قالب ستاد اربعین وظیفه خدمترسانی به زائران را برعهده دارند.
رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان افزود: در استان اصفهان ۱۵ کارگروه زیرمجموعه ستاد اربعین فعالیت میکنند که امروز بخشی از این کارگروهها گزارش عملکرد خود را ارائه کردند و مقرر است در جلسات آینده نیز سایر کارگروهها گزارشهای خود را ارائه دهند.
در سال گذشته حدود ۲۸۰ هزار نفر در سامانه مربوطه برای اعزام به عتبات عالیات ثبتنام کردهاند.
مراسم «پیادهروی اربعین» بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان است که به صورت پیاده در مسیرهای منتهی به کربلا به منظور زیارت و جمع شدن در چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) در کربلا صورت میگیرد.
در این آیین عاشقان امام حسین (ع) از سراسر جهان شرکت میکنند.