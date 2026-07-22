

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سرهنگ مهدی امجدیان گفت : با عنایت به مطالبات شهروندان و درخواست پلیس راهور استان مبنی بر انجام روکش و ترمیم آسفالت بزرگ راه امام حسین (ع) شهر کرمانشاه به همت شهرداری کرمانشاه عملیات ترمیم و روکش آسفالت اجرایی گردید.

وی ادامه داد : با توجه به حجم ترافیک عبوری این بزرگ راه در روز مقرر شد شبها از ساعت ۲۳ تا۶ بامداد که این بزرگ راه از کمترین حجم ترافیک برخوردار است این عملیات اجرایی شود.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست تا پایان بهسازی این معبر ضمن همکاری با عوامل اجرایی از مسیر های جایگزین تردد کنند.