تاریخ، حضور مردم در ۱۴۳ شب در میدان‌ها و خیابان‌های ایران اسلامی را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیشب مردم سراسر استان اصفهان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شاهد حضور مردمی بود که آمده بودند تا از استان‌های جنوبی کشور که این روز‌ها درگیر حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی هستند حمایت کنند.

مردم مبعوث شده در تجمعات دیشب خود بر اتحاد تاکید و اعلام کردند جان فدای ایران اسلامی هستند.

مداحان و سخنرانان نیز در این تجمعات شبانه همچون شب‌های گذشته از اتحاد مقدس و پیروی از ولی فقیه زمانه گفتند و اعلام کردند مردم برای انتقام خون به ناحق ریخته رهبر شهید شان و کودکان میناب و مردان و زنان ایرانی برخاسته‌اند و از دشمن نمی‌هراسند.