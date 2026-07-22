به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، حضور وحدت آفرین مردم در قرار‌های شبانه کم کم به حدود ۵ ماه نزدیک می‌شود.

در قرار شبانه دیشب مردم در میدان امام خمینی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: مستکبران جهانی همه تلاش خود را به کار گرفتند تا مردم ایران را از انقلاب و ولایت جدا کنند و از این طریق به کشور و نظام اسلامی ضربه بزنند، اما با هوشیاری و وحدت مردم در خیابان‌ها و میادین و اقتدار نیرو‌های مسلح در این هدف خود شکست خوردند و ایران اسلامی قدرت خود را به رخ جهان کشاند.



حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی افزود: امروز هر تلاش دشمن قدرت، اقتدار و عظمت ایران اسلامی را زیباتر از گذشته به نمایش می‌گذارد و تدبیر رهبر معظم انقلاب هم گرفتن انتقام، غرامت مدیریت جدید بر تنگه هرمز است که با نابودی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی و تشکیل تمدن نوین اسلامی، در منطقه محقق خواهد شد.