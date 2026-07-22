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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح امروز جوی آرام در استان و بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات همراه با وزش باد در سطح دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در خلیج فارس و تنگه هرمز نیز افزایش بادهای غربی و در برخی از نقاط مرکزی استان افزایش موقتی باد و بروز گرد و غبار و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
سی سی پور خاطرنشان کرد: دریا صبح آرام و بعدازظهر و شب در خلیج فارس و جزایر بویژه غرب جزایر کیش و لاوان متلاطم پیش بینی و توصیه میشود تردد شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی در این مناطق دریایی با احتیاط انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی می شود و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده افزایش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریای عمان وتنگه هرمز خواهد شد و در این مدت تداوم بارشهای عصرگاهی نیز در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی تا فردا ماندگاری هوای گرم و از جمعه افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.