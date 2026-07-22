سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: از سی‌ام تیرماه، خاموشی‌های بدون برنامه به شدت کاهش یافته و این نوع خاموشی‌ها بیشتر به دلیل حوادث بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مجید حسن نژاد گفت: ما در ابتدای هفته برای مدیریت بار بهتر، ساعت‌های خاموشی برخی مشترکین را تغییر دادیم و با ارسال پیامک هم اطلاع رسانی کردیم که بیش از ۸۵ درصد پیامک‌ها به مشترکین رسید، اما شاید کسی این پیامک را ندیده باشد بنابراین از مردم درخواست می‌کنیم دوباره برنامه خاموشی منازل خود را بررسی کنند.

وی افزود: این تغییر ساعت خاموشی بسیار موثر بود. بدترین حالت ممکن و قله پیک مصرف در سه، چهار روز گذشته اتفاق افتاد، احتمالا با کاهش گرمای هوا، در صورتی که نیاز نباشد، خاموشی را اعمال نمی‌کنیم.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با بیان اینکه برنامه‌های خاموشی ما همان دو ساعت اجرا می‌شود،گفت: مردم حق دارند در مواردی خاموشی مضاعف اعمال می‌شود که ناخواسته و بدون برنامه ریزی از قبل و معمولا به دلیل حوادث است. در این چند روز گرم شاهد اوج مصرف وسایل سرمایشی بودیم در نتیجه تجهیزات ما فشار زیادی را تحمل کردند و اختلالاتی در آنها ایجاد شد.

حسن نژاد افزود: به دلیل تماس‌های زیادی که شهروندان داشتند، اپراتور‌های پاسخگویی را چندین برابر کردیم با استفاده از واحد‌های دیگر سیستم مخابراتی را تقویت کردیم و تمام کار‌های عملیاتی را به این سمت آوردیم. همه همکاران ما از ۱۰ صبح تا ۱۲ شب آماده به کار هستند.

وی ادامه داد: ما در این چند روز گرم به دلیل افزایش بار چندین ترانس سوزی داشتیم و حتی سیم‌های برق ذوب شدند، بنابراین از شهروندان درخواست داریم در زمینه مدیریت بار با ما همکاری کنند.