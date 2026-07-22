یک بانوی حدود ۴۰ ساله که بر اثر نشست دهانه چاه فاضلاب به داخل آن سقوط کرده بود، نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در این حادثه که شب گذشته در یک منزل مسکونی در خیابان بخارایی رخ داد آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۴ و ۸ به محل حادثه اعزام شدند.

روح الله فدایی افزود: بررسی‌ها نشان داد دهانه چاه فاضلاب بر اثر نشست ناگهانی تخریب شده و این بانوی حدود ۴۰ ساله به عمق حدود ۱۵ متری چاه سقوط کرده است.

وی گفت: آتش‌نشانان با اجرای عملیات تخصصی نجات در فضای محدود و با رعایت کامل اصول ایمنی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصدوم را از داخل چاه خارج کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از شهروندان خواست با توجه به فرسودگی برخی از چاه‌های فاضلاب، به‌ویژه در منازل قدیمی، از استحکام دهانه چاه‌ها اطمینان یابند و در صورت مشاهده هرگونه نشست، ترک یا علائم فرسودگی، از رفت و آمد روی آن خودداری و هرچه سریع‌تر نسبت به ایمن‌سازی و تعمیر آن اقدام کنند.