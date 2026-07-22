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علیرضا عرب، شناگر برجسته استان فارس، در مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلا را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، علیرضا عرب، شناگر برجسته استان فارس، در فینال ماده ۵۰ متر قورباغه مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا، با پیشی گرفتن از رقبای خود بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را بر گردن آویخت.
این شناگر در فینال ماده ۵۰ متر قورباغه رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال، با ثبت زمان ۲۸.۲۲ ثانیه، زودتر از سایر رقبا به خط پایان رسید و نشان طلا را به نام خود و کشورمان ثبت کرد.
در این ماده، نمایندگان کشور هنگکنگ، «ییک کی تسوی» با زمان ۲۸.۲۷ ثانیه و «لانگ سام موک» با زمان ۲۸.۵۳ ثانیه به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
علیرضا عرب برای حضور در این فینال نفسگیر، در مرحله مقدماتی موفق شده بود با ثبت زمان ۲۸.۷۰ ثانیه جواز حضور در جمع فینالیستها را کسب کند و در نهایت با بهبود رکورد خود در مسابقه نهایی، موفق به کسب نشان ارزشمند طلا شد.
دوازدهمین دوره مسابقات ورزشهای آبی قهرمانی ردههای سنی آسیا که در شهر بانکوک تایلند در حال برگزاری است.