رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روز‌های ۵ تا ۱۱ مردادماه به میزبانی آذربایجان برگزار خواهد شد و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روز‌های ۵ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می‌شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

یکشنبه ۴ مرداد ماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان

دوشنبه ۵ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۱۵: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

سه‌شنبه ۶ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق (روز دوم)

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

چهارشنبه ۷ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق

کشتی آزاد:

پنج‌شنبه ۸ مرداد ماه:

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

جمعه ۹ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

شنبه ۱۰ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق (روز دوم)

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

یکشنبه ۱۱ مرداد ماه:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق