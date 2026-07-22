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بررسی آمار عرضههای روزانه بورس انرژی ایران امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۱۲۳ هزار و ۳۴۶ تن انواع فرآوردههای پالایشی، پتروشیمی و پاییندستی عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تمامی این عرضهها در رینگ بینالملل بازار فیزیکی هیدروکربوری انجام میشود و در این روز عرضهای در رینگ داخلی ثبت نشده است.
در بازار برق نیز مجموعاً ۴۴ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۲۰۰ کیلوواتساعت برق برای عرضه روی تابلوهای بورس انرژی ایران قرار گرفته است که تمامی آن در تابلوی برق آزاد عرضه میشود.