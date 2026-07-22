به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر ری با هدف ایجاد بستری مناسب برای میزبانی از ۴ میلیون زائر در مراسم جاماندگان اربعین، برنامه‌های عملیاتی خود را آغاز کرده است. در این راستا، همایشی توجیهی با حضور بیش از ۶۰۰ موکب‌دار در سالن شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای پذیرایی بهینه از این جمعیت عظیم صورت گیرد. در این جلسه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و مدیریت تردد زائران در حریم حرم تاکید شد.