

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه «اسامه نیک‌رفتار» بیان کرد: با افزایش مصرف آب در روزهای گرم سال، بازدیدهای میدانی و پایش مستمر شبکه توزیع آب در سطح شهر روانسر در دستور کار قرار گرفت که در جریان آن مشخص شد ساکنان محله گل‌سفید در ساعات اوج مصرف با افت فشار و کمبود آب مواجه هستند.

او افزود: پس از بررسی‌های فنی، کارشناسان این امور دریافتند؛ بخشی از شبکه توزیع این محله که در سال‌های گذشته با لوله ۱۱۰ میلی‌متری اجرا شده بود، به شبکه موجود متصل نشده و عملاً از ظرفیت آن استفاده نمی‌شد.

نیک‌رفتار خاطرنشان کرد: پس از انجام سونداژهای لازم و شناسایی دو سر خط، عملیات اتصال شبکه جدید به شبکه موجود با اجرای حدود ۱۰۰ متر لوله‌گذاری با لوله سایز ۹۰ میلی‌متری با موفقیت انجام شد.

مدیر امور آبفای روانسر گفت: با اجرای این عملیات، افت فشار آب در محله گل‌سفید به‌ویژه در ساعات اوج مصرف به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

این اقدام همچنین موجب افزایش پایداری تأمین آب شرب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان این محدوده شده است.