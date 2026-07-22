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معاون فرهنگی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح فلاح برای ۵۳۴ خانواده مددجوی این نهاد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد یوسف عارفیفر در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب این نهاد حمایتی گفت: این طرح با حضور روحانیون و مبلغان دینی در منازل خانوادههای تحت حمایت اجرا میشود و در آن موضوعاتی، چون مسائل اعتقادی، اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب آموزش و مشاوره داده میشود.
وی افزود: سال گذشته حدود ۵۰۰ خانواده از این طرح بهرهمند شدند و امسال اجرای آن برای ۵۳۴ خانواده برنامهریزی شده است.
عارفیفر همچنین از برگزاری برنامههای قرآنی، دورههای آموزشی، نشستهای تخصصی، اردوهای فرهنگی و جشن تکلیف برای فرزندان مددجویان و کارکنان خبر داد و گفت: این برنامهها با استقبال خوبی همراه بوده و در تقویت باورهای دینی و فرهنگی خانوادهها اثرگذار بوده است.