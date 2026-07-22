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مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم: گفت: در سال گذشته با هدف تکمیل طرحهای ورزشی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز وزارتخانه به ۴۰ پروژه در سراسر کشور اختصاص یافت؛ این مبلغ علاوه بر کمکهایی بود که سازمان امور دانشجویان بهصورت مستقل به پروژهها ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس اکبرپور در نشست بررسی وضعیت پروژههای عمرانی ورزشی نیمهتمام دانشگاهها با اشاره به وجود ۸۵ پروژه ورزشی نیمهتمام در دانشگاههای کشور با پیشرفت فیزیکی متفاوت، افزو: در حال حاضر با برگزاری جلسات منظم و مشترک با سازمان امور دانشجویان، در حال پایش و اولویتبندی این پروژهها هستیم تا بتوانیم اعتبارات امسال را با اولویت پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند، تخصیص دهیم.
مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم: گفت: در سال گذشته با هدف تکمیل طرحهای ورزشی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز وزارتخانه به ۴۰ پروژه در سراسر کشور اختصاص یافت؛ این مبلغ علاوه بر کمکهایی بود که سازمان امور دانشجویان بهصورت مستقل به پروژهها ارائه کرد.
وی با اشاره به وضعیت اعتباری سال جاری گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، امسال مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان (۱۴۰۰ میلیارد ریال) اعتبار در ردیف مربوط به طرحهای ورزشی تخصیص یافته است. اگرچه این رقم با توجه به حجم پروژهها همچنان کافی نیست، اما نسبت به سالهای گذشته از رشد مطلوبی برخوردار بوده است.
مهندس اکبرپور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن المپیاد ورزشی دانشجویان، امیدواریم با تداوم جلسات هماهنگی، هرچه سریعتر فرآیند تخصیص اعتبارات امسال جهت تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای اولویتدار نهایی شود.
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