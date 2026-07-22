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وانیا یاوری، ملیپوش نوجوان تنیس روی میز ایران، با دو پیروزی متوالی در مرحله گروهی رقابتهای زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان تاشکند، به عنوان صدرنشین گروه ششم راهی جدول حذفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وانیا یاوری در نخستین دیدار خود داریا گامووا از قزاقستان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد و سپس در دومین مسابقه با نمایشی مقتدرانه، دییورا اوتابایوا از ازبکستان را در سه گیم متوالی و با نتایج ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۳ مغلوب کرد.
ملیپوش کشورمان با کسب دو پیروزی و چهار امتیاز، در صدر گروه ششم قرار گرفت و جواز حضور در مرحله حذفی این رقابتها را به دست آورد.
یاوری در مرحله یکشانزدهم نهایی، مقابل یومیکو کاتوری از ژاپن برای صعود به جمع ۱۶ بازیکن برتر این رقابتها به میدان خواهد رفت.
هدایت یاوری در این رقابتها به عهده نسیم رنجبر است.