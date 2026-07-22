کتاب «عدالت اجتماعی در فقه حکومتی» بنیان‌ها و راهکار‌های سیاست‌گذاری در اندیشه آیت‌الله محمد یزدی (ره) را به قلم محمداسماعیل عبداللهی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و محمدصادق ذوقی دکتری فقه و حقوق دانشگاه در انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب می‌کوشد در گام نخست بنیان‌های فکری عدالت اجتماعی در فقه حکومتی را با تکیه بر مبانی قرآنی، روایی و اصولی بررسی کند و نشان دهد که چگونه آیت‌الله محمد یزدی (ره) با تکیه بر سنت اجتهاد امامیه و در پرتو تجربه عملی خود در نهاد‌های حاکمیتی، تصویری نو از رابطه میان فقه و عدالت ارائه کرده است، تصویری که در آن عدالت نه امری تزئینی در نظام فقهی بلکه حقیقتی راهبردی است که از تعیین جایگاه فقیه در حاکمیت تا تنظیم رابطه مردم با دولت را در برمی‌گیرد.

در گام دوم، این کتاب به تبیین سازوکار‌های تحقق عدالت در فرآیند سیاست‌گذاری می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که چگونه می‌توان از آموزه‌های فقهی آیت‌الله یزدی مدل‌هایی برای تنظیم سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استخراج کرد که هم‌زمان با اصول عدالت اسلامی، با الزامات مدیریت مدرن نیز سازگار باشند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

در سپهر اندیشه اسلامی، مناسبات عدالت اجتماعی و فقه حکومتی به‌منزله جوهره پیوند میان شریعت و سیاست و یکی از والاترین مباحث نظری در تبیین مبانی مشروعیت و ساختار قدرت در نظام اسلامی جلوه‌گر شده است و بازخوانی آن در پرتو اندیشه‌های فقیهان معاصر، به‌ویژه آیت‌الله محمد یزدی (ره)، ضرورتی دوچندان یافته است، چون تجربه تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده که هیچ نظام سیاسی اسلامی نمی‌تواند از بنیان‌های فقهی خویش جدا شود و هیچ فقهی نیز بدون درک اقتضائات حکمرانی، توانایی تحقق عدالت را در عرصه اجتماعی ندارد.

در ادامه این بخش آمده است: از همین‌رو، فقه حکومتی در منظومه فکری آیت‌الله محمد یزدی (ره) نه صرفاً دانشی در امتداد فقه فردی، بلکه نظامی معرفتی برای سامان‌دهی به روابط قدرت، قانون، حقوق و اخلاق در بستر جامعه است، نظامی که برپایه آن، عدالت نه هدفی اخلاقی صرف و نه آرمانی انتزاعی، بلکه غایت نهایی سیاست‌گذاری عمومی و معیار مشروعیت تصمیم‌های حاکمیتی تلقی می‌شود.

انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «عدالت اجتماعی در فقه حکومتی» بنیان‌ها و راهکار‌های سیاست‌گذاری در اندیشه آیت‌الله محمد یزدی (ره) را به بازار نشر عرضه کرده است.