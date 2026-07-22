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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از تسریع روند اجرای طرح بازگشایی مسیر «پل تا پل» ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از تسریع روند اجرای طرح بازگشایی مسیر «پل تا پل» ساری خبر داد و گفت: با دستور استاندار، پیگیریهای لازم برای تملک اراضی، تأمین منابع مالی، هماهنگی با دستگاه قضایی و تکمیل رمپهای ارتباطی این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
در نشست بررسی روند اجرای طرح بازگشایی مسیر «پل تا پل» شهر ساری که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، شهردار ساری و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، آخرین وضعیت اجرایی، موانع پیشرو و راهکارهای تسریع در بهرهبرداری از این پروژه مهم شهری مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه تأکید شد که بنا بر دستور استاندار مازندران، تمامی دستگاههای مسئول موظف هستند با همافزایی و هماهنگی کامل، روند اجرای این طرح را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا یکی از گرههای مهم ترافیکی مرکز استان برطرف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه تملک اراضی از مهمترین مراحل اجرای طرح است، اظهار کرد: با همکاری شهرداری ساری، اقدامات لازم برای تأمین شرایط اجرای طرح در حال انجام بوده و همزمان رایزنیهای گستردهای با بانکهای عامل برای تأمین منابع مالی پروژه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاه قضایی انجام شده است تا فرآیندهای حقوقی طرح با سرعت بیشتری پیش برود و با مشارکت و همراهی مردم، مسیر «پل تا پل» در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شود.
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: با تکمیل این مسیر و اتصال آن به پل زغالچال و رمپ در حال احداث، بخش مهمی از شبکه ارتباطی شهر ساری تکمیل خواهد شد و نقش مؤثری در روانسازی ترافیک، کاهش زمان سفرهای درونشهری و افزایش ایمنی تردد شهروندان خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در اجرای بخشی از طرح گفت: هماهنگیهای لازم برای تکمیل عملیات احداث رمپ این مسیر نیز انجام شده و پیشبینی میشود این بخش از طرح نیز در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا و تکمیل شود.