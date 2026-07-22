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کیارام کیانی شناگر شایسته کردستانی دومین مدال خود را در رقابتهای شنای قهرمانی آسیا صید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دوازدهمین دوره رقابتهای شنای قهرمانی ردههای سنی آسیا از روز ۲۷ تیر به میزبانی شهر بانکوک در کشور تایلند آغاز و روز ۳۰ تیرماه با معرفی نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
کیارام کیانی که همراه با تیم ملی شنای جوانان کشورمان در مسابقات شنای ردههای سنی قهرمانی آسیا در کشور تایلند حضور پیدا کرده است، توانست در ماده ۲۰۰ متر شنای آزاد تیمی به مدال برنز دست پیدا کند.
کیانی پیشتر موفق به کسب مدال ارزشمند نقره در ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی شده بود و این دومین مدال وی در این دوره از رقابتها است.
تیم ملی شنای ایران با ترکیب علیرضا عرب، کیارام کیانی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی و امیرعلی ثابتی و با هدایت میثم سعادتی (مربی) و جمال چاوشیفر (سرپرست) مسابقات را با کسب ۹ مدال به پایان رساند.