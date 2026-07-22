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جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: حفظ آمادگی، اشراف اطلاعاتی و هوشمندی سرلوحه کار فراجا است و با اهتمام جدی و هدفمندی در ماموریتهای پلیس تحقق مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار قاسم رضایی شامگاه سه شنبه در نشستی در مشهد گفت: امروزه فرزندان قائد شهید امت در سازمان انتظامی با تمسک به سیره و شیوه ایشان و با اطاعت محض از اوامر ولی فقیه، مجاهدانه خدمت میکنند.
وی افزود: یکی از دغدغههای مردم سرقت هاست و مقابله با این پدیده، همچنان از اولویتهای پلیس پاسخگو است.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: طرح امنیت محله محور، نماد همدلی، همراهی و همکاری مردم با پلیس برای تأمین و تحکیم امنیت و مقابله جدی با قانون شکنان و اخلال گران نظم و امنیت در مناطق مختلف است.
سردار قاسمی افزود: خراسان رضوی ویژگیهای خاص خود را دارد. به ویژه حضور زائران علی بن موسی الرضا علیه السلام و در نتیجه، کار پلیس خراسان رضوی یک رسالت و تکلیف بااهمیت و خاص و متفاوت است.
وی گفت: برای مراسم معنوی و سوگواریهای پایان سفر به خصوص روزهای ۲۸ صفر و خدمتگزاری شایسته به زائران و عزاداران علی بن موسی الرضا با عنایت به تدفین قائد شهید در جوار این امام همام، طرحهای ویژه انتظامی و شدآمدی اتخاذ شده و با اهتمام جدی در دستور کار قرار میگیرد.