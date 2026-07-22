نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی خطاب به دکتر خلیل الحیه، انتخاب وی به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین موسی پور به شرح زیر است:

برادر مجاهد جناب آقای دکتر خلیل الحیه

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

انتخاب جناب‌عالی به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این انتخاب در شرایطی که ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایات بی‌سابقه رژیم اشغالگر صهیونیستی با صبر، ایمان و استقامت ایستاده است، نشانه پویایی، انسجام و استحکام جبهه مقاومت و جلوه‌ای از تحقق سنت الهی در نصرت مجاهدان راه حق است.

بی‌تردید، خون پاک شهدای والامقام مقاومت، از شیخ احمد یاسین تا شهیدان اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و دیگر فرماندهان شهید، نهال مقاومت را تنومندتر ساخته و عزم ملت فلسطین را برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف استوارتر کرده است.

از درگاه خداوند متعال، برای جناب‌عالی در مسئولیت جدید، توفیق، عزت و تأییدات روزافزون مسئلت دارم و امیدوارم به فضل الهی، در پرتو وحدت و استقامت، شاهد تحقق وعده الهی، آزادی قدس شریف و پیروزی نهایی ملت سرافراز فلسطین باشیم.