نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی با حضور در طرح کنارگذر شهید سلیمانی، آخرین وضعیت اجرای این طرح ملی را بررسی و بر تسریع در رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز آن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی روند اجرای طرح ملی کنارگذر شهید سلیمانی قم را با هدف رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز بررسی کردند؛ طرحی که با تکمیل آن، ضمن کاهش ترافیک محور‌های عبوری استان، نقش مهمی در تسهیل تردد کریدور مرکزی کشور، افزایش ایمنی سفر‌ها و کاهش مصرف سوخت خواهد داشت.

در این بازدید اعلام شد بخش قابل توجهی از مشکلات اجرایی طرح طی ماه‌های اخیر شناسایی و برای رفع آنها با وزارت راه و شهرسازی هماهنگی‌های لازم انجام شده است. همچنین پیگیری تأمین منابع مالی و رفع موانع باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

کنارگذر شهید سلیمانی قم به طول ۷۴ کیلومتر در حال اجراست که ۱۲.۵ کیلومتر نخست آن پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی قطعه دوم به طول ۲۰ کیلومتر، از جاده جعفریه تا محدوده فرودگاه قم، ادامه دارد.

عملیات خاکبرداری، زیرسازی و آماده‌سازی مسیر در بخش‌های مختلف این قطعه در حال انجام است و ساخت بیش از ۹۰ پل نیز همزمان پیش می‌رود. همچنین رفع موانع مربوط به تأمین مصالح و اخذ مجوز‌های لازم برای اجرای عملیات در بخش‌های کوهستانی مسیر در حال پیگیری است.

بر اساس اعلام مسئولان، در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، قطعه ۲۰ کیلومتری در دست اجرا تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۶ زیر بار ترافیک خواهد رفت. پس از آن نیز اجرای ۲۰ کیلومتر بعدی تا سلفچگان آغاز می‌شود تا در نهایت مسیر ۷۴ کیلومتری کنارگذر شهید سلیمانی تکمیل شود.

این طرح از مهم‌ترین طرح‌های راهسازی استان قم به شمار می‌رود که با بهره‌برداری کامل از آن، علاوه بر کاهش بار ترافیکی محور امام علی (ع) و کمربندی قم، تردد بین استان‌های مرکزی و جنوبی کشور روان‌تر و ایمن‌تر خواهد شد.