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در صد و چهل و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، مردم خراسان شمالی با حضور پرشور در تجمعات شبانه، همبستگی خود را با آرمانهای ایشان ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صد و چهل و سومین اجتماع شبانه مردم خراسان شمالی با حضور گسترده اقشار مختلف در میدانهای اصلی شهر برگزار شد و شرکتکنندگان در این تجمع با اعلام همبستگی با مردم جنوب کشور، بر وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمن تأکید کردند.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد چهل و سومین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.