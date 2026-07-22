به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صد و چهل‌ و سومین اجتماع شبانه مردم خراسان شمالی با حضور گسترده اقشار مختلف در میدان‌های اصلی شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این تجمع با اعلام همبستگی با مردم جنوب کشور، بر وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها و تجاوزات دشمن تأکید کردند.

مردم خراسان شمالی شب‌ها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور می‌یابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان می‌دهند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد چهل و سومین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.

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