در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در قالب طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها، تعداد ۷۵ سامانه هوشمندسازی برای مشترکان مشمول نصب شده و طرح بهسازی موتورخانه‌ها نیز برای ۱۷ مشترک شامل ۲۳ واحد موتورخانه به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از تداوم اجرای طرح‌های هوشمندسازی و بهسازی موتورخانه‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف مدیریت مصرف گاز، ارتقای بهره‌وری انرژی و افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی در استان در حال اجرا است.

محمودی گفت: در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در قالب طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها، تعداد ۷۵ سامانه هوشمندسازی برای مشترکان مشمول نصب شده که با احتساب اقدامات سال‌های گذشته، مجموع سامانه‌های نصب‌شده از ابتدای اجرای طرح به ۴۶۵ دستگاه رسیده است.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی موتورخانه‌ها یکی از راهکار‌های مؤثر در مدیریت مصرف انرژی است، افزود: این طرح با کنترل هوشمند عملکرد تجهیزات گرمایشی، ضمن افزایش راندمان موتورخانه‌ها، موجب کاهش مصرف گاز طبیعی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش طول عمر تجهیزات می‌شود.

محمودی همچنین به اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف اصلاح و بهینه‌سازی عملکرد موتورخانه‌های حرارت مرکزی و کاهش مصرف گاز مشترکان اجرا می‌شود که از ابتدای سال جاری برای ۱۷ مشترک شامل ۲۳ واحد موتورخانه به اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی افزود: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون، عملیات بهسازی برای یک‌هزار و ۲۰۲ مشترک معادل ۳ هزار و ۷۷۹ واحد موتورخانه در سطح استان انجام شده که نتایج آن نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، افزایش بازدهی تجهیزات گرمایشی و ارتقای کیفیت بهره‌برداری از موتورخانه‌ها داشته است.

وی با تأکید بر اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های شرکت ملی گاز ایران در مسیر حفظ پایداری شبکه گازرسانی است، گفت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش مصرف گاز طبیعی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی را فراهم کرده و با مشارکت مشترکان، نقش مؤثری در تأمین پایدار گاز به‌ویژه در فصل سرد سال خواهد داشت.