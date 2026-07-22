به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده پل حصارک، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده عوارضی تهران و همچنین محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی تصریح کرد: محور‌های چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه هستند و در برخی محور‌های استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است. سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از تداوم انسداد یکی از محور‌های شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان برای تردد باید از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبع آب ـ بندرعباس استفاده کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در محور‌های دارای مه‌گرفتگی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا سفری ایمن را تجربه کنند.