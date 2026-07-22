مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به پایانه مرزی شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: با توجه به افزایش حجم تردد زائران اربعین حسینی و در راستای تسهیل در تردد و پیشگیری از وقوع حوادث جاده‌ای، محدودیت‌های ترافیکی با هماهنگی پلیس‌راه استان اعمال می‌شود.

او افزود: بر این اساس تا پایان روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد انواع تریلی و کامیون در محور اهواز - خرمشهر و بالعکس ممنوع خواهد بود و رانندگان می‌توانند برای تردد از محور جایگزین اهواز - آبادان - خرمشهر و بالعکس استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: به منظور پشتیبانی جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و تامین ایمنی مسیرها، ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب ۳۲ تیم عملیاتی با حضور ۳۲۰ نیروی راهدار به‌صورت شبانه‌روزی در طول محور‌های مواصلاتی به ویژه محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی استان مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا گره ترافیکی، خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

خسروی گفت: زائران و کاربران جاده‌ای می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.