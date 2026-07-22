رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران گفت: با استفاده از استاندارد اجباری و ارتقای کیفیت در تولید تجهیزات ساختمانی، هدر رفت انرژی کاهش پیدا می‌کند که اکنون در تولید تجهیزات ساختمانی متکی به توانمندی داخلی هستیم.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای رضا اخوان دستمالچی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته افزود: با استانداردسازی و تولید دو جداره در و پنجره‌های آلومینیومی و یوپی وی سی می‌توان تا ۴۰ درصد جلوی هدررفت انرژی را در ساختمان گرفت.



گزارش از؛ مهدی محمدزاده خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما