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رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران گفت: با استفاده از استاندارد اجباری و ارتقای کیفیت در تولید تجهیزات ساختمانی، هدر رفت انرژی کاهش پیدا میکند که اکنون در تولید تجهیزات ساختمانی متکی به توانمندی داخلی هستیم.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای رضا اخوان دستمالچی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته افزود: با استانداردسازی و تولید دو جداره در و پنجرههای آلومینیومی و یوپی وی سی میتوان تا ۴۰ درصد جلوی هدررفت انرژی را در ساختمان گرفت.
گزارش از؛ مهدی محمدزاده خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما