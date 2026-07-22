دهمین دوره از کنگره ملی شعر ایثار با هدف پاسداشت فرهنگ شهادت و شناسایی استعداد‌های ادبی این حوزه، با معرفی برترین‌های خود در شیراز به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، آیین اختتامیه این رویداد ملی با معرفی برترین‌های حوزه‌های کلاسیک، نو و نیمایی، سرود و ترانه، و همچنین بخش ویژه ایثارگران همراه بود.

هیئت داوران پس از بررسی آثار ارسالی، برگزیدگان نهایی را در بخش‌های زیر معرفی و تقدیر کردند:

برگزیدگان بخش اصلی:

در رشته شعر کلاسیک، مهدی جهاندار از اصفهان حائز رتبۀ اول شد و مریم پیله‌ور از گیلان و عادل حیدری از چهارمحال و بختیاری به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در رشته شعر نو و نیمایی، جواد صفری از خراسان جنوبی به عنوان نفر اول معرفی شد. زهرا شایق از یزد رتبۀ دوم را به دست آورد و زیبا خدابخشی از کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه سوم قرار گرفت؛ همچنین یوسف علی‌پور از خوزستان در این بخش شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش سرود، ترانه و تصنیف نیز هیئت داوران، فروغ تنگاب جهرمی از فارس، افسانه سادات حسینی از خراسان رضوی و رضا یزدانی از تهران را به عنوان برگزیدگان شایسته تقدیر معرفی کردند.

برگزیدگان بخش ویژه ایثارگران:

در رشته شعر کودک و نوجوان، فاطمه غلامی از یزد به مقام نخست دست یافت، فرشته ابراهیمی‌نیا از قم رتبه دوم را کسب کرد، حسین عبدی از گلستان در جایگاه سوم قرار گرفت و سمیه تورجی از فارس به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.

همچنین در بخش شعر کلاسیک، آسیه بختیاری از قزوین و زهرا سپه‌کار از اصفهان به ترتیب موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم شدند؛ و در رشته شعر نو و نیمایی نیز معصومه کولیوند و امین جابری، هر دو از استان همدان، به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

محدثی خراسانی دبیر ادبی این کنگره با ارائه آماری از روند برگزاری این رویداد اظهار داشت: در مجموع ۴ هزار شاعر، بیش از هزار و ۷۰۰ اثر را به دبیرخانه ارسال کردند که پس از داوری‌های صورت گرفته، ۲۳ اثر به‌عنوان آثار برگزیده نهایی انتخاب شدند.

کرم‌اللهی، مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، در حاشیه این مراسم با اعلام خبر راه‌اندازی «قرارگاه بعثت هنرمندان» گفت: هدف از ایجاد این قرارگاه، حمایت همه‌جانبه از تولید آثار فاخر در حوزه ایثار و شهادت در تمامی رشته‌های هنری است تا روند تولید و انتشار این آثار تسهیل شود.

این مراسم همچنین با رونمایی از چندین اثر هنری و مکتوب همراه بود. در بخش مستند، از سه فیلم «راه ابدی»، «طلوع نخلستان» و «جهان‌مدال» رونمایی شد. همچنین سه کتاب تخصصی شامل «مرثیه آفتاب» (سوگ‌سروده‌های شاعران در رثای شهدای جنگ رمضان)، «عهد اشک» (سروده‌هایی در رثای رهبر شهید) و «شعله‌های سرکش خورشید» (مجموعه اشعار برگزیده همین کنگره) به جامعه ادبی و هنری معرفی شد.