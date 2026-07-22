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رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقاء سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آذربایجان غربی بیست و نهمین استانی است که به طور رسمی به سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقاء سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آذربایجان غربی بیست و نهمین استانی است که به طور رسمی به سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» متصل شد.
رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» با هدف افزایش پاسخگویی دستگاهها راهاندازی شده است.
کامل داودی صبح امروز در جلسه شورای راهبری تحول اداری و مراسم آغاز به کار سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» در آذربایجان غربی اظهار کرد: پاسخگویی مؤثر دستگاههای اجرایی یکی از مهمترین عوامل افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی است و این سامانه با همین رویکرد طراحی و عملیاتی شده است.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات اداری افزود: ارزیابیها نشان داد که بخش قابل توجهی از نارضایتی شهروندان به نحوه ارائه خدمات و نبود سازوکار متمرکز برای رسیدگی به مشکلات اداری بازمیگردد؛ موضوعی که ضرورت ایجاد یک سامانه یکپارچه را دوچندان کرد.
رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: پیش از راهاندازی این سامانه، هر دستگاه به صورت مستقل شکایات را دریافت و بررسی میکرد، اما در «فواد ۱۲۸» روند رسیدگی به صورت متمرکز، برخط و با نظارت بیطرفانه انجام میشود.
داودی با بیان اینکه ملاک اصلی در این سامانه، نظر مردم درباره نحوه حل مشکلات است، گفت: برای نخستین بار امکان رصد لحظهای میزان رضایت شهروندان از عملکرد دستگاههای اجرایی فراهم شده و گزارشهای آن به صورت مستمر در اختیار مسئولان قرار میگیرد.
رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: نتایج بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از مشکلات ثبتشده مربوط به پاسخگو نبودن برخی واحدهای اداری، بهروز نبودن مسیرهای ارتباطی، ابهام در فرآیندهای ارائه خدمات و همچنین نحوه برخورد با مراجعان بوده است.
داودی با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاهها به صورت مستمر ارزیابی خواهد شد، اظهار کرد: در آینده کارنامه عملکرد ادارات در حوزه پاسخگویی و سلامت اداری نیز منتشر میشود و مدیران موفق مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی افزود: سامانه «فواد ۱۲۸» صرفاً یک بستر ثبت شکایت نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
داودی در پایان با اشاره به رویکرد دولت در بهرهگیری از نظرات مردم گفت: این سامانه گامی مهم برای قرار گرفتن عملکرد دستگاههای اجرایی در معرض ارزیابی مستقیم شهروندان و توسعه فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری کشور است.
با فعالیت سامانه فواد ۱۲۸ عملکرد دستگاههای اجرائی به صورت مستقیم از سوی شهروندان ارزیابی خواهد شد.