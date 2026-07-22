به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۲۴ آمده است: بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با عبور امواجی از تراز میانی جو، رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در استان پیش بینی می‌شود:

زمان شروع مخاطره: رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای بعدازظهر چهارشنبه مورخ (۳۱/۰۴/۱۴۰۵) است که تا اواخر وقت جمعه (۰۲/۰۵/۱۴۰۵) در مناطق شمالی استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، برخورد صاعقه وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.