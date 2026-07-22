معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر داده، از برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات زیرساخت‌های ورزشی دانشگاه‌ها برای بهره‌برداری بهینه از سالن‌ها و فضا‌های روباز کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشیان، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی ورزشی نیمه‌تمام دانشگاه‌ها که با حضور مهندس اکبرپور مدیر کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، دکتر زارعی مدیرکل تربیت‌بدنی و دکتر دانشور مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، بر اهمیت هم‌افزایی میان وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان تأکید کرد.

وی با اشاره به همکاری‌های مستمر مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم با اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، افزود: برگزاری جلسات منظم برای یکسان‌سازی داده‌ها و اطلاعات، گامی کلیدی در جهت رصد دقیق وضعیت ابنیه‌های ورزشی، سالن‌ها و فضا‌های روباز دانشگاهی در سطح کشور است.

دانشیان در ادامه اظهار داشت: هدف از این رصد مستمر، اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر واقعیت و تصمیم‌گیری دقیق است تا بتوانیم از امکانات ورزشی موجود، به‌ویژه در حوزه توسعه ورزش‌های همگانی، استفاده بهینه داشته باشیم.

وی در پایان نیز با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این همکاری‌ها، بر ضرورت رشد سریع و قابل توجه زیرساخت‌های ورزشی در دانشگاه‌ها تأکید کرد.