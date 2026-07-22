پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، از برخورد شدید با تخلفات در آزمونهای سراسری خبر داد و اعلام کرد: تاکنون چهار رئیس حوزه و پنج نفر از مسئولان حفاظت آزمونها عزل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا فولادوند با بیان اینکه سامانههای متعدد مستقر در حوزههای آزمون و سامانههای رصد الکترونیک، فرایند نظارت بر برگزاری آزمونها را انجام میدهند، افزود: طبیعی است که در آزمونی به این گستردگی بعضی تخلفات انجام گیرد ولی به فوریت به تخلفات رسیدگی میکنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون ۹ مسئول حفاظت آزمونهای نهایی عزل شدهاند گفت: پرونده ۸ دانش آموز نیز به هیات تخلفات ارجاع شده است. این دانش آموزان امتحانات خود را ادامه میدهند، پرونده آنها به هیات رسیدگی به تخلفات رفته که به پروندهها رسیدگی میشود و برابر با رأی صادره با آنها برخورد خواهد شد.
فولادوند افزود: اگر رای هیات رسیدگی به تخلفات محرومیت از همه امتحانات باشد، همه نمرهها صفر و در صورتی که رأی بر محرومیت از همان آزمون محروم باشد فقط آن درس صفر لحاظ خواهد شد همچنین اگر دانشآموز تخلفی انجام نداده باشد بر اساس قوانین و مقررات، تبرئه خواهد شد.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه این امور توسط تیمی رصد میشود، ادامه داد: در شاد سامانهای با عنوان سامانه دریافت گزارشهای مردمی راهاندازی شده است و در صورت ثبت گزارش، ضمن بررسی با تخلفات محرز به شدت برخورد خواهد شد.
فولادوند تصریح کرد: براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، نوع برخورد با دانشآموزان مشخص میشود که این تخلف عمدی، سهوی یا سازماندهی شده بوده است و این موضوعات نوع مجازات دانشآموز را مشخص میکند.
وی گفت: با هماهنگی و مذاکراتی که با مسئولین استانها داشتیم، استانهای خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان روز سهشنبه ۳۰ تیر، به فرایند آزمونها برگشتند یعنی در کل کشور به استثنای استان هرمزگان آزمون برگزار شد همچنین بر اساس مصوبه ستاد عالی آموزش و پرورش، روز پنجشنبه یکم مرداد استان هرمزگان هم به آزمونهای کل کشور ملحق خواهد شد و از روز پنجشنبه اگر وضعیت میدانی استانها خوب باشد در تمام کشور آزمونها برگزار میشود.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اظهار کرد: تصحیح اوراق از روز دوم آزمونها آغاز شده و از مجموع دو میلیون و ۷۰۰ هزار برگه امتحانی، نمره ۵۴۰ هزار برگه ثبت شده است و همکاران در حدود ۱۲۰۰ مرکز مدیریت آزمون، تصحیح اوراق را مدیریت و رصد میکنند.