سید محمد اتابک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: برای تامین ارز مواد اولیه و قطعات در صنایع، راه‌هایی نظیر استفاده از سپرده‌ها و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران را با بانک مرکزی در میان گذاشتیم و تمهیدات لازم برای اجرای این روش‌ها در حال انجام است.

وی گفت: اوایل امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی، سیاست‌های تجاری را بصورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کردیم، در این سیاست‌ها تعرفه‌هایی بعنوان تعرفه‌های ضروری مشخص شده است.

وزیر صمت افزود: بانک مرکزی بر اساس اولیت بندی تعرفه‌های ضروری، ارز مورد نیاز صنایع را تخصیص می‌دهد البته این میزان برای صنایع ما کافی نیست.

وی گفت: صنعتگران و فعالان اقتصادی شرایط بسیار سختی را نسبت به سال گذشته پشت سر گذاشتند و توانستند تاب آوری کنند، باید مشکلات صنعت و به ویژه بخش خصوصی در حوزه ناترازی انرژی، کمبود سرمایه در گردش و تامین ارز در دولت پیگیری و رفع شود و راه‌های واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان هموار شود.