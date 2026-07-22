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مرحله استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی، با رقابت ۸۸۸ دانش آموز منتخب مرحله شهرستانی به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی، با رقابت ۸۸۸ دانش آموز منتخب مرحله شهرستانی به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد تا منتخبان این مرحله راهی مرحله نهایی و کشوری شوند.
این رویداد علمی و مهارتی با هدف شناسایی استعدادهای دوره اول متوسطه در چهارچوب اهداف پرورشی و آموزشی به میزبانی شهرستان آمل طی دو روز در ۵ مدرسه ومجتمع ورزشی این شهرستان برگزار شد.
مدیرکل آموزش وپرورش مازندران در این جشنواره که درمرکزاستعدادهای درخشان آمل برگزار شد، گفت، این جشنواره با مشارکت ۹۵ هزار دانشآموز در مرحله مدرسهای شروع شد که درنهایت، ۱۳۴۸ اثر به مرحله منطقهای راه یافت.
فریدون کلبادی نژاد افزود: پس از طی مراحل داوری، تعداد ۸۸۸ دانشآموز منتخب موفق به حضور در مرحله استانی شدند که دراین مرحله در حوزههای پژوهشی، علمی و مهارتی با هم رقابت کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه جشنواره نوجوان خوارزمی، فراتر از یک مسابقه و رویدادی برای اثبات توانمندی دانشآموزان در حل مسائل واقعی و تکیه بر تفکر انتقادی است، گفت: دستگاه تعلیم و تربیت استان به دنبال تحقق سه هدف راهبردی هویتیابی، مهارتیابی و استعدادیابی است، و برگزاری هدفمند این جشنواره، گامی مهم برای عبور از آموزشهای صرفاً تئوری و گذار به سمت مهارتآموزی است.
به گفته کلبادی نژاد، هدف نهایی این جشنواره درسطح متوسطه اول، فراهمسازی بستری برای شکوفایی استعدادهای نهفته دانشآموزان و همراهی آنان در مسیر سلامت و خلاقیت است تا در نهایت نسلی باهویت و آماده برای ساختن فردای بهتر ایران اسلامی پرورش یابد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل هم در مراسم، با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر دانش آموزان در حوزههای مختلف، بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت در نظام آموزشی تأکید کرد.
بیژن پولادی، با تایید نقش راهبردی متولیان آموزشی در شناسایی و هدایت درست استعدادهای دانشآموزان، افزود: شکوفایی این توانمندیها میتواند نقش بسیار مؤثری در پیشرفت و توسعه همهجانبه جامعه ایفا کند.
وی، همچنین بر اهمیت ایجاد محیطهای پویا و بسترسازی برای خلاقیت، ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و تعالی دانشآموزان تاکید واضافه کرد، با وجود روند رو به رشد علمی در مدارس، تداوم این حرکت باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند همراه باشد تا شاهد نتایج درخشانتری برای آینده ایران اسلامی باشیم.
رییس اداره آموزش وپرورش آمل هم دراین مراسم گفت، شهرستان آمل برای دومین سال متوالی میزبان مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی میباشد که امسال هم در ۵ مدرسه نمونه متوسطه اول، فرزانگان، تیزهوشان پسر ودبیرستان کوثر ومجتمع ورزشی شهیدحسن نژاد اداره آموزش وپرورش آمل برگزار شد.
مرتضی عسگری، با بیان اینکه دوازدهمین دوره این جشنواره در ۱۴ محور مختلف مرتبط به علوم آزمایشگاهی ومهارتی برگزار شد، افزود: بیش از ۱۰۰ داور استانی، برعملکرد منتخبان دانش آموزی راه یافته ازمرحله شهرستانی نظارت داشتند.
وی یادآورشد، منتخبان درهر ۱۴ محور این جشنواره درقالب تیم منتخب دانش آموزی مازندران به مرحله کشوری دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی اعزام خواهند شد.