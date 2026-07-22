مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در یکصد و چهل و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، با برگزاری تجمعی گسترده در میدان معلم، همبستگی و وفاداری خود را به راه شهید رهبر به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در صدوچهل و سومین قرار شبانه، میدان معلم فیروزکوه شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ضمن ابراز اندوه عمیق در پی شهادت رهبر انقلاب، بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند. این تجمع مردمی، نمادی از انسجام و اراده مردم فیروزکوه در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.