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مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش از راهاندازی و رونمایی سامانه اسکان زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فردین یاوری گفت: در قالب ستاد اسکان، موضوع اسکان و خدمات رفاهی زائران اربعین پیشبینی شده و بهزودی سامانهای در این زمینه رونمایی خواهد شد.
وی افزود: در این سامانه، مکانهایی برای اسکان زائران و همچنین محلهایی برای استراحت کوتاهمدت و تجدید قوای مسافران در طول مسیر معرفی میشود تا زائران بتوانند با آسودگی بیشتری مسیر خود را تا مرزهای خروجی کشور و عتبات عالیات ادامه دهند.
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در مسیرهای منتهی به مرزها گفت: هرچه به مرزهای خروجی کشور نزدیکتر میشویم، به دلیل حضور زائران از سراسر کشور، نیاز به اطلاعرسانی و خدماترسانی بیشتر احساس میشود. در همین راستا، اطلاعرسانی از طریق شبکه شاد نیز انجام خواهد شد.
یاوری تصریح کرد: برای ارائه خدمات، هویت دانشآموزان، همکاران فرهنگی و اولیای مدارس احراز خواهد شد تا بتوانند از امکانات پیشبینیشده استفاده کنند و در صورت نیاز، از خدمات رفاهی و پذیرایی بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر مردمی بودن مراسم اربعین خاطرنشان کرد: خدمات وزارت آموزشوپرورش محدود به چند استان مرزی نخواهد بود، زیرا زائران از نقاط مختلف کشور، از شمال تا شرق، مسیر طولانی را تا مرزها طی میکنند و در طول راه به استراحت و تجدید قوا نیاز دارند.
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: اگر این استراحتهای کوتاه و انجام فرایض دینی در مراکز آموزشوپرورش در طول مسیر فراهم شود، شرایط مناسبتری برای زائران ایجاد خواهد شد. به همین دلیل، علاوه بر استانهای مرزی، در سایر استانها نیز این ضرورت دیده شده و پیشبینیهای لازم برای ایجاد این ظرفیتها در محورهای مواصلاتی انجام خواهد شد.
یاوری با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: جای این خدمات در برخی مسیرها احساس میشد و امیدواریم امسال با برنامهریزی انجامشده، این خلأ برطرف شود.