مردم شهرستان شهریار در یکصد و چهل و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، با تجمع گسترده در میدان شهدای گمنام، ضمن ابراز همبستگی با مردم استان‌های جنوبی کشور، بر خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و چهل و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، میدان شهدای گمنام شهریار میزبان حضور پرشور مردمی بود. شرکت‌کنندگان در این اجتماع باشکوه، در حالی که پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های متبرک به نام اهل‌بیت (ع) را در دست داشتند، اراده خود را برای تداوم مسیر مقاومت به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع، ضمن ابراز همدلی و همراهی با مردم مناطق جنوبی کشور، یک‌صدا بر ضرورت خونخواهی رهبر شهید تأکید نموده و این حضور را نمادی از انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمن دانستند.